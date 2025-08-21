Asus, dünyanın llk 720 Hz monitörünü tanıttı

Dünyanın önde gelen oyuncu ekipmanı üreticilerinden ASUS, Gamescom 2025 fuarında rekabette sınırları zorlayan yeni bir ürün duyurdu.

Şirket, ROG Swift PG27AQWP-W adını verdiği ve tazeleme hızıyla dünyada bir ilke imza atan yeni oyuncu monitörünü tanıttı.

DÜNYANIN İLK 720 HZ MONİTÖRÜ

ASUS'un yeni monitörü, HD çözünürlükte tam 720 Hz tazeleme oranı sunarak bu alanda bir ilki başarıyor.

Kullanıcılar daha yüksek çözünürlük istediklerinde ise monitörü QHD çözünürlükte 540 Hz gibi yine oldukça iddialı bir hızda kullanabiliyor.

ÜST DÜZEY TEKNİK ÖZELLİKLER

26,5 inç boyutundaki bu 720 Hz oyuncu monitörü, 0,03 ms tepki süresi sunan Tandem OLED teknolojisine sahip bir panel kullanıyor.

Cihaz, 80 Gbps bant genişliği sunan DisplayPort 2.1a ve yeni nesil konsollar için HDMI 2.1 gibi en güncel bağlantı portlarını da destekliyor.

ASUS, özellikle profesyonel oyuncuları hedefleyen bu yeni monitörün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

Bu hamlenin, rakip firmaların oyuncu monitörü pazarındaki rekabeti nasıl şekillendireceği ise merakla bekleniyor.