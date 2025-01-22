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Asus, oyunculara yönelik ROG Phone serisine daha uygun fiyatlı bir model ekliyor. ROG Phone 9 FE, Samsung'un "Fan Edition" stratejisini izleyerek yüksek performansı daha erişilebilir bir fiyata sunacak.

ROG PHONE 9 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

ROG Phone 9 FE'nin teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, telefonun ROG Phone 9'un bazı özelliklerini koruyarak daha düşük bir fiyata sahip olması bekleniyor.

ROG Phone 9 FE'nin, ROG Phone 9'a göre bazı farklılıklar içermesi bekleniyor. Bu farklılıklar arasında daha düşük saat hızına sahip bir işlemci, daha düşük çözünürlüklü bir ekran, daha küçük bir batarya ve daha az gelişmiş bir kamera sistemi yer alabilir.

FİYAT

ROG Phone 9'un fiyatı 1.100 eurodan başlıyor. ROG Phone 9 FE'nin ise 1.000 eurodan daha düşük bir fiyata satılması bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Asus, ROG Phone 9 FE'nin çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, telefonun 2025 yılı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.