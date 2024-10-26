Asus ROG Phone 9 önümüzdeki ay resmen tanıtılacak

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Asus, merakla beklenen yeni oyun telefonu ROG Phone 9'u 19 Kasım'da düzenlenecek bir etkinlikle resmen tanıtacağını açıkladı.

Telefonun tasarımı ve özellikleri hakkında da bazı bilgiler paylaşıldı. ROG Phone 9, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilecek.

Bu işlemci, yenilikçi ikinci nesil Qualcomm Oryon CPU ve gelişmiş Adreno grafik işleme birimi (GPU) içeriyor.

ROG PHONE 9'DA NELER BEKLENİYOR

Sızıntılara göre ROG Phone 9, yükseltilmiş bir ekrana sahip olacak. ROG Phone 8, FHD+ çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir AMOLED ekrana sahipti.

Yeni modelde daha da gelişmiş bir ekran bekleniyor. Pil tarafında ise 65W kablolu şarj desteği sunulacak. Ancak pil kapasitesinin ROG Phone 8 ile aynı olan 5.500 mAh olması bekleniyor.

ROG PHONE 9'UN FARKLI VERSİYONLARI OLACAK

Asus, geçmişte olduğu gibi ROG Phone 9'un da farklı bellek ve depolama seçeneklerine sahip birden fazla versiyonunu piyasaya sürecek.

Ayrıca bir Pro sürümünün de olması bekleniyor. Söylentilere göre en güçlü model 24 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olacak.

ROG Phone 9 küresel olarak piyasaya sürülecek, ancak çıkış tarihleri ve fiyatı pazara bağlı olarak değişecek.