Asus ROG Phone 9 serisi resmen duyuruldu: İşte fiyatı özellikleri

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Asus, merakla beklenen yeni oyun telefonu serisi ROG Phone 9'u görücüye çıkardı.

ROG Phone 9 serisi, oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi özellikle dikkat çekiyor.

ROG Phone 9 serisine opsiyonel olarak sunulan AeroActive Cooler X Pro, cihazın arkasına takılan bir soğutma fanı. Bu fan, işlemciyi serin tutarak uzun oyun seanslarında bile yüksek performans almanızı sağlıyor.

SNAPDRAGON 8 ELITE İLE GÜÇLÜ PERFORMANS

ROG Phone 9, Qualcomm'un en yeni ve güçlü yonga seti Snapdragon 8 Elite ile donatıldı.

Asus, bu yonga setinin ROG Phone 8'e göre %45 CPU ve %40 GPU performans artışı sağladığını belirtiyor.

ROG Phone 9, daha büyük bir grafit levha ve optimize edilmiş termal tasarım ile gelişmiş bir soğutma sistemine sahip. Bu sayede telefon, yoğun kullanımda bile serin kalabiliyor.

YÜKSEK YENİLEME HIZLI AMOLED EKRAN

ROG Phone 9, 6.78 inçlik AMOLED ekranı ile etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Game Genie modunda 185 Hz'e kadar ulaşabilen yenileme hızı, oyunları akıcı bir şekilde oynamanızı sağlıyor. 2500 nit tepe parlaklık ise güneş ışığında bile rahat bir kullanım sunuyor.

ROG Phone 9, AniMe Vision adı verilen mini LED matrisi ile özelleştirilebilir bir arka ekrana sahip.

Bu ekran, 85 LED ile çeşitli animasyonlar ve bildirimler gösterebiliyor. Pro versiyonunda ise bu sayı 648 LED'e çıkıyor.

GÜÇLÜ BATARYA VE HIZLI ŞARJ

ROG Phone 9, 5800 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 65W hızlı şarj desteği ile de kısa sürede şarj olabiliyor.

ROG Phone 9, oyun telefonlarında nadir bulunan 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Dirac Virtuo ile yüksek çözünürlüklü binoral ses desteği de sunuyor.

AeroActive Cooler X Pro ile birlikte kullanıldığında ise 2.1 kanallı güçlü bir ses deneyimi elde edebilirsiniz.

ANDROİD 15 VE UZUN SÜRELİ YAZILIM DESTEĞİ

ROG Phone 9, Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Asus, telefon için iki büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması sözü veriyor.

ROG Phone 9, X Sense 3.0 yazılımı ile yapay zeka destekli oyun özellikleri sunuyor. Bu özellikler arasında otomatik ganimet toplama, oyun içi diyalogları hızlandırma ve daha fazlası yer alıyor.

ÜÇLÜ ARKA KAMERA

ROG Phone 9, 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve Pro modelinde 32 MP telefoto lens ile güçlü bir kamera kurulumuna sahip. Standart modelde ise 5 MP makro kamera bulunuyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro, bugün itibarıyla ön siparişe açıldı. Fiyatlar ise şöyle:

Asus ROG Phone 9: 1000 dolar

ROG Phone 9 Pro: 1200 dolar

ROG Phone 9 Pro Edition: 1500 dolar