Asus'tan yeni hamle: Uygun fiyatlı ROG Phone 9 FE geliyor

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Asus, geçtiğimiz günlerde yeni oyun telefonu serisi ROG Phone 9'u tanıtmıştı. Ancak görünen o ki seriye yeni bir model daha eklenecek.

ROG Phone 9 FE olarak adlandırılan bu yeni model, daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkacak.

ROG Phone 9 FE, Wi-Fi Alliance web sitesinde ASUS_AI2401_N model numarasıyla ortaya çıktı.

Listeleme, telefonun Android 14 ile test edildiğini gösteriyor. Ancak telefonun, ROG Phone 9 serisi gibi Android 15 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ROG PHONE 8 SERİSİNDEN ÖZELLİKLER ALACAK

ROG Phone 9 FE hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak daha önceki sızıntılar, telefonun ROG Phone 8 serisiyle bazı özellikleri paylaşabileceğini gösteriyor. Bu da ROG Phone 9 FE'nin daha uygun fiyatlı bir seçenek olacağı anlamına geliyor.

FE modelleri genellikle amiral gemisi telefonların daha uygun fiyatlı versiyonları olarak karşımıza çıkıyor.

ROG Phone 9 FE'nin de bu geleneği takip etmesi ve ROG Phone 9 serisine göre daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

SNAPDRAGON 8 GEN 3 İŞLEMCİ

ROG Phone 9 FE'nin, ROG Phone 9 serisinde bulunan Snapdragon 8 Elite yerine Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Bu da telefonun fiyatını düşürmeye yardımcı olacak bir faktör.

Asus'un ROG Phone 9 FE modelinin fiyatını amiral gemisi modellerinin çok altına çekerek orta segment bir seçenek olarak konumlandırması bekleniyor. Bu strateji, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir.

ROG Phone 9 FE, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekici bir oyun telefonu olmaya aday. Telefonun resmi olarak tanıtılmasıyla birlikte tüm detaylar netleşecek.