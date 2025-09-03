Asya buzulları iklim değişikliği nedeniyle her yıl 22 milyon kilogram buz kaybediyor

IEEE dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, küresel ısınmanın Asya buzulları üzerindeki etkisini endişe verici rakamlarla ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bölgedeki buzullar her yıl 22 milyon kilogramdan fazla buz kaybediyor ve bu durum milyonlarca insanın su güvenliğini riske atıyor.

MUSON YAĞMURLARININ ETKİSİ

Özellikle Nepal ve Uttarakhand gibi Orta Himalayalar'daki buzullar, birikim için kış aylarına değil, yaz aylarındaki muson yağmurlarının kara dönüşmesine bağımlı.

İklim değişikliğinin musonların zamanlamasını ve yoğunluğunu bozması, bu buzulların birikme mevsimini kısaltarak erimeyi hızlandırıyor.

HEM SEL HEM DE KURAKLIK RİSKİ

Hızlanan erime, kısa vadede buzul göllerinde taşkınlar ve sellere neden olarak yaşam ve altyapı için acil tehditler oluşturuyor.

Uzun vadede ise nehirlerin ana kaynağının buzul erimesinden yağışa kayması, gelecek nesiller için kuraklık riskini artıracak.