Avrupa Birliği, Apple'ın iPad'ler için geliştirdiği işletim sistemini inceleme altına aldı

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Apple, Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet kurallarına uyum sağlamak için son dönemde önemli adımlar attı.

Ancak, bu adımlar yeterli olmayabilir. Avrupa Komisyonu, iPadOS'un DMA ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmek üzere bir inceleme başlattı.

DMA NEDİR

DMA, büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini düzenleyen ve rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi kural içeriyor.

Bu kurallar, Apple gibi şirketlerin kullanıcılarına daha fazla özgürlük tanımasını ve rakiplerine daha fazla alan açmasını gerektiriyor.

APPLE'DAN RAPOR İSTENDİ

Avrupa Komisyonu, nisan ayında iPadOS'u "temel platform" olarak belirlemiş ve Apple'dan DMA'ya nasıl uyum sağladığına dair bir rapor sunmasını istemişti.

Apple'ın raporunu inceledikten sonra Komisyon, iPadOS'un DMA yükümlülüklerini gerçekten karşılayıp karşılamadığından emin olmak için bir inceleme başlatma kararı aldı.

Komisyon, kararını vermeden önce "ilgili paydaşlardan" görüş alacak. Bu paydaşlar arasında tüketiciler, geliştiriciler ve rakip şirketler yer alabilir.

DMA, Apple'ın iPad kullanıcılarının varsayılan web tarayıcılarını seçmelerine izin vermesini, işletim sisteminde diğer uygulama mağazalarını etkinleştirmesini ve kulaklık ve dijital kalemler gibi aksesuarların iPadOS özelliklerini kullanabilmesini sağlamasını zorunlu kılıyor.

YÜKSEK CEZALAR UYGULANABİLİR

Apple, DMA kurallarına uymazsa, küresel yıllık gelirinin yüzde 10'una kadar ceza alabilir. Bu, Apple'ın 2023 yılındaki geliri göz önüne alındığında yaklaşık 40 milyar dolarlık bir cezaya denk geliyor.

Apple, AB düzenlemelerine yanıt olarak iPhone'larda üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermeye başladı.

AltStore PAL gibi örnekler, iOS 17.4 ve sonraki sürümlerde kullanılabiliyor. Ancak, kullanıcıların bu mağazaları yüklemek için Apple'dan birkaç uyarı istemini geçmesi gerekiyor.