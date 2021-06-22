Avrupa Birliği, Google'a reklam soruşturması açtı

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

Daha önce arama motoru ve reklamcılık faaliyetlerinde rekabete aykırı davrandığı için çeşitli cezalar alan Google için bu kez Avrupa Birliği devrede.

AB Komisyonu, Google'ın reklam teknolojilerinin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediğinin ve rakip reklam hizmet sağlayıcıların zarara uğratılıp uğratılmadığının inceleneceği kaydedildi.

REKLAM VERİLERİ YAKIN TAKİPTE

Söz konusu soruşturma ile, Google'ın üçüncü tarafların internet sitelerinde ve uygulamalarda reklam amacıyla kullanıcı verilerine erişimi kısıtlayıp kısıtlamadığı soruşturulacak ve şirketin söz konusu verileri sadece kendi kullanımı için saklayıp saklamadığı değerlendirilecek.

AB, geçmişte arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a yönelik inceleme başlatmıştı.

İnceleme sonucunda AB, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kurallarını ihlal ettiğine, şirketin arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiğine karar vermişti.

AB Komisyonu, bu nedenle 2017'de Google'a 2,42 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti. Google ise söz konusu cezayı temyize götürmüştü.

GOOGLE İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Avrupa Komisyonu'nun böyle bir soruşturma yürütmesi, geçtiğimiz sene internet reklamlarından 147 milyar dolar gelir elde eden Google açısından büyük bir tehdit oluşturabilir.

Google aramaları, YouTube ve Gmail gibi Google'ın kendi sitelerinde gösterdiği reklamlar satış ve kârın en büyük dilimini oluşturuyor.

Gelirin yaklaşık yüzde 16'lık dilimi ise başka sitelerde gösterilen, ancak Google'ın teknolojisinin kullanıldığı reklamlardan geliyor.