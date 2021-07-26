Avrupa Birliği, otel ve uçuş arama sonuçlarını iyileştirmesi için Google'a 2 ay süre verdi

Avrupa Birliği, otel ve uçuş arama sonuçlarını iyileştirmesi için Google'a 2 ay süre verdi

Avrupa Birliği, otel ve uçuş arama sonuçlarını iyileştirmesi ve bunları nasıl sıraladığını açıklaması için Google'a 2 ay süre verildiğini açıkladı.

Dünyanın en popüler internet arama motoru Google, ticari uygulamaları nedeniyle uzun zamandır dünyanın dört bir yanındaki antitröst uygulayıcıları ve tüketici gruplarının incelemesiyle karşı karşıya kaldı ve bazı durumlarda ağır para cezalarına çarptırıldı.

En son şikayetler ise Google Flights ve Google Hotels hizmetlerinin fiyatlarına odaklanıyor.

AB'DEN GOOGLE'A 2 AY SÜRE

Avrupa Komisyonu ve AB tüketici makamları, uçuşlar ve oteller için internet arama sonuçlarını iyileştirmek ve bunları nasıl sıraladığını açıklamak için Google'a 2 ay süre verdi.



Hollanda ajansı ve Belçika Ekonomi Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen AB yürütme ve ulusal tüketici gözlemcileri, arama sonuçlarındaki fiyatların önceden hesaplanabilen ücretleri veya vergileri içermesi, indirimleri hesaplamak için kullanılan referans fiyatların ise açıkça belirtilmesi gerektiğini söylüyor.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, "AB tüketicileri, tatillerini planlamak için arama motorlarını kullanırken yanlış yönlendirilemez. Tüketicilerin, seçimlerini şeffaf ve tarafsız bilgilere dayanarak yapmaları için adımlar atmamız gerekiyor." dedi.

Verilen 2 aylık süre sonunda Google gerekli adımları atmazsa, AB tarafından para cezaları ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "AB'nin bizimle olan iletişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Kullanıcılarımız için iyi olacak ve daha fazla şeffaflık sağlayacak iyileştirmeleri nasıl yapabileceğimizi görmek için, tüketici koruma kurumları ve Avrupa Komisyonu ile yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

