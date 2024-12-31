Avrupa Birliği, USB-C bağlantısını zorunlu hale getirdi

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), elektronik atıklarla mücadele ve tüketicilere kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir yönerge yayınlamıştı.

Bu yönergeye göre, 2025 yılından itibaren AB'de satılan tüm mobil cihazlarda USB-C şarj portu kullanılması zorunlu hale geldi.

HANGİ CİHAZLAR ETKİLENİYOR

USB-C şarj portu zorunluluğu, aşağıdaki cihazları kapsıyor:

Cep telefonları

Tabletler

Dijital kameralar

Kulaklıklar

Taşınabilir hoparlörler

E-okuyucular

Klavyeler

Fareler

El konsolları

Dizüstü bilgisayarlar için ise uyum süresi 28 Nisan 2026 olarak belirlendi. Oyun konsolları gibi yüksek güç gereksinimi olan cihazlar ise bu kuraldan muaf tutuldu.

HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Yönerge, 15 watt'tan fazla şarj olan cihazların USB Güç Dağıtımını (USB-PD) desteklemesini de zorunlu kılıyor.

Apple ve Google gibi markalar zaten bu standardı destekliyor. OnePlus ve Oppo gibi özel hızlı şarj teknolojileri kullanan şirketlerin ise USB-PD desteği sunması gerekecek.

AB, kullanılmayan şarj cihazı sayısını azaltmak için üreticilerin kutuya şarj cihazı koymadan cihaz satmasına olanak tanıyor. Ambalaj üzerinde şarj cihazının dahil olup olmadığı açıkça belirtilecek.

AB'nin bu kararı, diğer bölgelerde de benzer düzenlemelerin yapılmasına öncülük edebilir.