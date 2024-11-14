Avrupa Birliği'nden Apple'a coğrafi engelleme uyarısı

Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu, Apple'ın Apple Medya Hizmetleri ile AB'nin coğrafi engellemeye karşı kurallarını ihlal ediyor olabileceği konusunda bildirimde bulundu.

Coğrafi engelleme, internetteki içeriğe erişimi kullanıcının bulunduğu yere göre sınırlayan bir uygulamadır. Örneğin, Avrupa'da bulunan bir kullanıcı, ABD'deki kullanıcıların erişebildiği tüm içeriğe erişemeyebilir.

TÜKETİCİ KORUMA İŞ BİRLİĞİ AĞI DEVREDE

AB'nin bu uyarısı, Tüketici Koruma İş birliği (CPC) Ağı tarafından yürütülen bir soruşturmanın sonucunda geldi.

CPC Ağı, Apple Medya Hizmetleri'nde Avrupa tüketicilerine karşı ayrımcılık yapan bir dizi sınırlama tespit etti.

APPLE HİZMETLERİNDE SINIRLAMALAR

CPC Network, AB müşterilerinin Apple Medya Hizmetlerine çevrimiçi erişimle ilgili sınırlamalarla karşılaştığını iddia ediyor.

Ayrıca, AB müşterilerinin uygulama kullanılabilirliği ve ödeme yöntemi tutarsızlıklarıyla da karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Soruşturmaya göre, Apple Media Services'ın AB/AEA'daki farklı ülkeler için farklı arayüzleri bulunuyor.

Müşteriler yalnızca Apple hesaplarını kaydettikleri ülke için yapılmış arayüze erişebiliyor ve bunu değiştirmek zor. Bu durumun AB'nin coğrafi engellemeye karşı kurallarını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Ödeme yöntemleri konusunda ise, tüketicilerin yalnızca Apple hesaplarını kaydettikleri ülkedeki ödeme yöntemlerini kullanabildiği belirtiliyor.

Ayrıca, müşterilerin diğer ülkelerde sunulan uygulamaları indirmesine izin verilmiyor. Soruşturma, tüketicilerin bir ülkeye seyahat ettiklerinde veya geçici olarak bir ülkede kaldıklarında diğer AB/AEA ülkelerinde sunulan uygulamaları indirebilmeleri gerektiğini vurguluyor.

APPLE'IN BİR AY SÜRESİ VAR

Apple'ın, bu bulgulara yanıt vermesi ve çözüm önermesi için bir ay süresi bulunuyor. Bu süre sonunda CPC Network, Apple ile görüşmelere başlayacak. Eğer Apple, endişeleri gideremezse Avrupa Komisyonu, şirket hakkında yaptırım kararı alabilir.