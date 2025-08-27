Avrupa Uzay Ajansı'ndan uzay çöplerine yeni çözüm: CREAM Sistemi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya yörüngesindeki uydu ve enkaz sayısının tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla birlikte, bu soruna yönelik yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor.

CREAM adı verilen bu yeni sistem, olası çarpışmaları önlemek için gereken tüm süreci otomatikleştirmeyi hedefliyor.

YÖRÜNGEDEKİ BÜYÜK TEHDİT

Günümüzde yörüngede, 11 binden fazla aktif uydunun yanı sıra çapı bir santimetreden büyük 1,2 milyondan fazla enkaz parçası bulunuyor.

Bu durum, uyduların çarpışma riskini artırıyor ve kaçınma manevralarını giderek daha karmaşık ve maliyetli hale getiriyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

CREAM sistemi, algoritmalar kullanarak olası çarpışma risklerini değerlendirecek, en iyi kaçınma stratejisini otomatik olarak hesaplayacak ve ilgili uydu operatörleriyle iletişime geçecek.

Bu sayede normalde büyük bir insan çabası gerektiren süreç, çok az insan müdahalesiyle yönetilebilecek.

2020'de başlatılan projenin ilk yörünge içi gösterimi, 2027 yılında fırlatılacak düşük maliyetli bir uydu ile gerçekleştirilecek.

ESA, CREAM'in hem teknolojinin kendisini hem de uzay çöpü sorununa yönelik uluslararası düzenlemeleri geliştirmek için bir temel oluşturmasını umuyor.