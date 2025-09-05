Avrupa’nın en hızlı süper bilgisayarı: Jupiter

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya’nın Jülich kentinde açılışı yapılan yeni Jupiter süper bilgisayarının, saniyede 10¹⁸ işlem kapasitesini aşan ilk Avrupa sistemi olduğunu duyurdu.

1 MİLYON AKILLI TELEFON GÜCÜNDE

Sistemin saniyede bir katrilyondan fazla işlem yapabildiği belirtilirken bu gücün, yaklaşık bir milyon modern akıllı telefonun toplam kapasitesine eş değer olduğu ifade edildi.

AVRUPA DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

Jupiter’in devreye girmesiyle Avrupa, yüksek performanslı hesaplama alanında en üst sıralara yükseldi. Yeni sistem, Avrupa’nın en güçlü, dünyanın ise en hızlı dördüncü süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti.

YENİLENEBİLİR ENERJİYLE ÇALIŞIYOR

Jupiter’in yalnızca performansıyla değil, çevre dostu yapısıyla da öne çıktığı vurgulandı. Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan sistem, gelişmiş soğutma ve enerji geri kazanım teknolojileriyle donatıldı.

İKLİM VE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINA KATKI

Yeni süper bilgisayar sayesinde araştırmacıların çok daha yüksek ölçeklerde iklim ve hava modelleri çalıştırabileceği bildirildi. Ayrıca Jupiter’in, yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesinde ve büyük dil modellerinin eğitiminde kritik rol oynayacağı belirtildi.

AB VE ALMANYA'DAN 500 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Jupiter’in, Avrupa’nın yapay zeka “giga fabrika” stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi. Projeye Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu (EuroHPC) aracılığıyla, AB ve Almanya tarafından 500 milyon euroluk ortak yatırım yapıldı.