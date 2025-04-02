Avrupa'nın ilk yörüngesel roket fırlatma görevi başarısız oldu

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Almanya'nın umut vadeden uzay şirketlerinden Isar Aerospace'in ilk yörüngesel roket fırlatma denemesi, büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

Spectrum roketi, Norveç'teki Andoya Uzay Limanı'ndan başarıyla havalandıktan kısa bir süre sonra teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı.

Yaşanan bu beklenmedik gelişme, Avrupa'nın uzay yarışındaki konumunu sorgulayan tartışmalara yol açtı.

Roket fırlatma sürecinde meydana gelen bu arızanın kesin nedeni henüz belirlenemedi. Ancak, ilk incelemelere göre roketin havada takla atmaya başlaması sonucu uçuşun sonlandırıldığı düşünülüyor.

GELECEK MİSYONLAR VE ISAR AEROSPACE'İN HEDEFLERİ

Yaşanan bu aksiliğe rağmen, Isar Aerospace'in gelecek planları arasında Norveç Uzay Ajansı ile yapılan önemli bir anlaşma bulunuyor.

Şirket, 2028 yılına kadar Arctic Ocean Surveillance (AOS) programı kapsamında uyduları uzaya fırlatmayı hedefliyor.

Ancak, bu son yaşanan başarısızlığın bu takvimi nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı.