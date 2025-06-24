Axiom-4 görevinde erteleme krizi: Neden sürekli gecikiyor

ABD Uzay Ajansı NASA, Axiom Mission 4'ün (Ax-4) fırlatılışının bir kez daha ertelendiğini açıkladı.

Hindistan, Macaristan ve Polonya'dan astronotları taşıyarak bu ülkeler için tarihi bir görev olma özelliği taşıyan fırlatma, mayıs sonundan bu yana çeşitli aksaklıklar nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemedi.

SON ERTELEMENİN NEDENİ: ISS'DEKİ ONARIM ÇALIŞMALARI

En son 22 Haziran'da yapılması planlanan fırlatma, NASA'nın "Uluslararası Uzay İstasyonu operasyonlarını değerlendirmeye devam etmek için ek zamana ihtiyacı olması" nedeniyle iptal edildi.

Bu kararın, yörüngedeki laboratuvarın Rusya'ya ait Zvezda servis modülünün arka bölümündeki son onarım çalışmalarının ardından alındığı belirtildi.

NASA, önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir fırlatma tarihi belirlemeyi umuyor. Mürettebat ise fırlatma tarihi kesinleşene kadar Florida'da karantinada kalmaya devam edecek.

TEKNİK SORUNLAR VE HAVA KOŞULLARI GECİKTİRDİ

Bu, Axiom-4 görevinin yaşadığı yedinci erteleme oldu. Görevin ilk olarak 29 Mayıs'ta fırlatılması planlanıyordu.

Ancak o tarihten bu yana Crew Dragon modülündeki bir elektrik tesisatı sorunu, Falcon 9 roketinin hazır olmaması, olumsuz hava koşulları ve roket motorundaki oksijen sızıntısı gibi bir dizi teknik sorun nedeniyle fırlatma defalarca ertelendi.

Bu durum, uzay görevlerinin ne kadar karmaşık ve hassas olduğunu bir kez daha gösterdi.