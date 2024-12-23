Axiom'un özel uzay istasyonu düşünülenden daha erken geliyor

Haber Merkezi

Axiom Space, özel uzay istasyonunun montaj planını değiştirerek istasyonun 2028 gibi erken bir tarihte faaliyete geçebileceğini açıkladı. Bu, Axiom'un daha önce duyurduğu 2030 tarihine göre iki yıl daha erken.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NUN YERİNİ ALACAK

Axiom, NASA ile yaptığı anlaşma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'ye modüller ekleyerek ticari bir uzay istasyonu inşa ediyor.

ISS'nin 2030 yılında emekliye ayrılmasıyla birlikte, Axiom İstasyonu yörüngedeki tek insanlı uzay istasyonu olacak.

YENİ MONTAJ PLANI

Axiom, istasyon modüllerinin fırlatma sırasını değiştirerek 2028 yılında serbest uçuş platformunu faaliyete geçirebilecek.

Bu değişiklik, ISS'nin yörüngeden çıkarma aracı için alana ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.

MODÜLLERİN SIRASI

Axiom, ilk olarak Yük, Güç ve Termal modülünü ISS'ye fırlatacak. Bu modül, daha sonra istasyondan ayrılarak Axiom İstasyonu'nun çekirdeğini oluşturacak.

Diğer modüller ise şu sırayla eklenecek:

Habitat 1

Hava Kilidi

Habitat 2

Araştırma ve Üretim Tesisi

NASA İLE İŞ BİRLİĞİ

Axiom, yeni montaj planını NASA ile koordineli bir şekilde yürütüyor. NASA, bu planın hem Axiom'un hem de NASA'nın ihtiyaçlarını karşıladığını belirtiyor.