Ay düşündüğümüzden 100 milyon yıl daha yaşlı olabilir

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Ay'ın yaşı, bilim dünyasında uzun süredir tartışılan bir konu. Yapılan son araştırmalar, Ay'ın sanılandan daha yaşlı olabileceğine işaret ediyor.

Yeni bir çalışma, Ay'ın yüzeyinin 4,35 milyar yıl önce "yeniden erimiş" olabileceğini ve bu nedenle Ay'ın gerçek yaşının daha önce yapılan analizlerde tespit edilenden daha fazla olabileceğini öne sürüyor.

AY TAŞLARININ YAŞI

Ay'ın yaşını belirlemek için daha önce Apollo görevleri ve diğer uzay araçları tarafından toplanan Ay taşları incelenmişti. Bu analizler, Ay'ın yaklaşık 4,35 milyar yaşında olduğunu göstermişti.

YENİDEN ERİME TEORİSİ

Yeni çalışma, Dünya'nın Ay üzerindeki güçlü gelgit etkilerinin, Ay'ın yüzeyini 4,35 milyar yıl önce yeniden eritmiş olabileceğini öne sürüyor.

Bu yeniden erime, Ay taşlarının yaşını sıfırlamış ve Ay'ın gerçek yaşını gizlemiş olabilir.

AY'IN GERÇEK YAŞI

Araştırmacılar, Ay'ın gerçek yaşının 4,43 milyar yıl, yani Dünya'dan yaklaşık 80 milyon yıl sonra oluştuğunu tahmin ediyor.

Yeni çalışma, Çin'in Chang'e 6 göreviyle Ay'ın karanlık yüzünden getirilecek örneklerin bu teoriyi test etmek için kullanılabileceğini belirtiyor.