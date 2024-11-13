Ay'a insan gönderme yarışını kim kazanacak? Çin, ABD'nin bir adım önünde

Haber Merkezi

ABD ve Çin arasında yeni bir Ay yarışı yaşanıyor. Her iki ülke de bu on yılda Ay'a insan göndermeyi hedefliyor.

Ancak ABD'nin Artemis programı, uzay giysileri ve iniş aracının hazır olmaması gibi nedenlerle gecikiyor.

Çin ise 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme sözü verdi ve planlarına sadık kalma konusunda kararlı görünüyor.

ARTEMİS PROGRAMINDAKİ GECİKMELER

ABD'nin Ay programı Artemis, üç aşamadan oluşuyor. İlk görev Artemis I, Kasım 2022'de Orion uzay aracını Ay'ın etrafında insansız bir şekilde uçurarak başarıyla tamamlandı.

2025'in sonlarında planlanan Artemis II, dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak. Ay'a iniş ise Artemis III göreviyle gerçekleştirilecek. Bu görevde, bir erkek ve bir kadın astronot Ay yüzeyine ayak basacak.

Ancak Artemis III'ün fırlatma tarihi defalarca ertelendi ve şu anda Eylül 2026'dan önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

ÇİN HIZLA İLERLİYOR

Çin ise uzay programında hızla ilerliyor. 2003 yılında ilk astronotunu uzaya gönderen Çin, 2011'den beri uzay istasyonları işletiyor ve Chang'e Ay keşif programıyla önemli başarılara imza atıyor.

Çin, Ay'ın uzak tarafından örnekler getirmeyi başardı ve insanları Ay'a indirmek için kritik teknolojileri test etti. Bir sonraki görev, Ay'ın güney kutbuna inecek.

ÇİN, UZAY GİYSİSİNİ TAMAMLADI

Çin, 28 Eylül 2024'te Ay yürüyüşçüleri tarafından giyilecek bir uzay giysisi sergiledi. Hafif ve esnek olan bu giysi, aşırı sıcaklık değişimlerine ve güneş radyasyonuna karşı koruma sağlıyor.

ABD'nin Artemis Ay giysisini üreten şirket Axiom Space ise hala tasarım üzerinde değişiklikler yapıyor.

ABD'NİN İNİŞ ARACINDA DA GECİKME VAR

ABD astronotlarını Ay yüzeyine taşıyacak iniş aracının geliştirilmesinde de gecikmeler yaşanıyor.

SpaceX tarafından inşa edilen Starship aracının, Ay'a insan taşıyabilmesi için hala birkaç önemli aşamayı tamamlaması gerekiyor.

Bazı eleştirmenler, Artemis programının çok karmaşık olduğunu ve bu nedenle gecikmeler yaşandığını savunuyor.

Ancak karmaşıklık, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve gelecekteki uzay görevleri için önemli bir faktör olarak görülüyor.

AY YARIŞINDA KAZANAN KİM OLACAK

21. yüzyılın Ay yarışında kazananın kim olacağı henüz belli değil. ABD ve Çin arasındaki bu rekabet, uzay keşfinde yeni bir dönemi başlatabilir. Ancak bu yarışın barışçıl ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor.