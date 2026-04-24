Ay’da iki yeni mineral daha: Çinli bilim insanlarından dikkat çeken keşif

Çinli araştırmacılar, Ay yüzeyinden toplanan kaya ve toprak örneklerinde iki yeni mineral keşfettiklerini duyurdu. Bulgular, Sıçuan eyaletinin Çındgu kentinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı.

YENİ MİNARELLERE ÖZEL İSİMLER VERİLDİ

Araştırmalar kapsamında, “Çang’ı-5” keşif aracının topladığı örneklerde tespit edilen fosfat mineralleri “magneziyoçangızit-(Y)” ve “çangızit-(Ce)” olarak adlandırıldı. Bu minerallerin nadir toprak fosfatı kategorisinde yer aldığı belirtildi.

ULUSLARARASI ONAY SÜRECİNDEN GEÇTİ

Söz konusu mineraller, Uluslararası Mineraloji Birliği’nin Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından incelenerek resmi olarak sınıflandırıldı ve onaylandı.

ÇİN'İN AY'DAKİ KEŞİFLERİ ARTIYOR

Yeni bulunan mineraller, Çin’in Ay’dan getirdiği numunelerde keşfettiği ikinci ve üçüncü mineraller olarak kayda geçti. Çinli bilim insanları, daha önce 2022 yılında “çangızit-(Y)” adı verilen bir başka minerali daha duyurmuştu.

AY'DAKİ TOPLAM MİNERAL SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Son keşiflerle birlikte Ay’da tespit edilen mineral sayısı sekize ulaştı. Daha önce ABD ve Rusya, Ay yüzeyinden topladıkları örneklerle bu alandaki çalışmalara öncülük etmişti.

Çin’in Ay’dan örnek toplama hedefiyle Kasım 2020’de gönderdiği “Çang’ı-5” uzay aracı, yaklaşık 1,73 kilogram kaya ve toprak numunesiyle Aralık 2020’de Dünya’ya dönmüştü. Elde edilen örnekler, yeni keşiflerin kapısını aralamaya devam ediyor.