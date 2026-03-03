Snapdragon devri kapanıyor: Samsung, telefonlarında kendi işlemcisini kullanmak istiyor

Samsung'un Mobil Deneyim İş Birimi Donanım Başkan Yardımcısı Moon Sung-hoon, Kaliforniya'da düzenlenen etkinlikte şirketin yeni nesil işlemci stratejisini açıkladı.

Şirket, uzun vadeli ve karmaşık bir planlama sürecinin ardından gelecekte tüm Galaxy serisini tamamen Exynos çipleriyle donatmayı planlıyor.

DÜNYANIN İLK 2NM İŞLEMCİSİYLE GÜÇ TÜKETİMİ DÜŞÜYOR

Güncel Galaxy S26 ve S26+ modellerinde kullanılan Exynos 2600, dünyanın ilk 2nm yonga seti olarak güç tüketiminde büyük bir iyileşme sunuyor.

Moon Sung-hoon, bu işlemcinin birçok açıdan başarılı notlar aldığını ve müşterilere önemli faydalar sağlayacağını belirtti.

AMERİKA PAZARINDA İLK KEZ ÜST DÜZEY EXYNOS KULLANILDI

Geçtiğimiz yıllarda amiral gemisi cihazlarında ağırlıklı olarak Snapdragon tercih eden şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde de strateji değişikliğine gitti.

Samsung, 3nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2500 işlemcisini Galaxy Z Flip 7 modelinde kullanarak ABD'de ilk kez üst düzey bir telefonda kendi çipine yer verdi.

Uygulama işlemcileri için strateji belirlemenin titiz çip değerlendirmeleri gerektirdiğini vurgulayan şirket yönetimi, donanım inovasyonuna odaklanıyor.

Samsung, cihazların kullanım kolaylığını artırmak ve en uygun işlemciyi seçmek amacıyla donanım ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecek.