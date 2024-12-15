Ay'daki dev krater, düşünülenden çok daha büyük olabilir

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Ay'ın yüzeyindeki en büyük krater olan Güney Kutbu-Aitken havzası, yeni bir araştırmaya göre daha önce düşünülenden çok daha büyük olabilir. Bu keşif, Ay'ın erken tarihi ve oluşumu hakkında önemli bilgiler sunacak.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometre çapındaki Güney Kutbu-Aitken havzası, Ay'ın yüzeyinin neredeyse dörtte birini kaplıyor. Bu devasa kraterin 4 milyar yıldan daha eski olduğu tahmin ediliyor.

YENİ ARAŞTIRMA, YENİ BİLGİLER

Maryland Üniversitesi'nden jeolog Hannes Bernhardt ve ekibi, NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı'ndan elde edilen verileri kullanarak Güney Kutbu-Aitken havzası'nı inceledi. Araştırma, kraterin kenarındaki dağ yapılarına odaklandı.

Araştırmacılar, kraterin kenarındaki dağların oluşturduğu şeklin beklenenden daha dairesel olduğunu keşfetti. Bu durum, kraterin oluşumuna dair mevcut teorilere meydan okuyor.

DİKEY ÇARPIŞMA İHTİMALİ

Daha önceki çalışmalar, kraterin eğik bir çarpışma sonucu oluştuğunu öne sürüyordu. Ancak yeni bulgular, çarpışmanın daha dikey bir açıyla gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.

Bu keşif, Artemis programı gibi gelecekteki Ay görevleri için önemli sonuçlar doğurabilir.

Astronotlar ve robotlar, kraterin etrafındaki bölgede Ay'ın derinliklerinden gelen malzemelere daha kolay erişebilecekler.

Güney Kutbu-Aitken havzası'nın derinliklerindeki malzemeler, Ay'ın nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları sağlayabilir. Bu bölgedeki yoğunluk ölçümleri, orada gömülü bir asteroit parçasının olabileceğini düşündürüyor.

Bilim insanları, Güney Kutbu-Aitken havzası'nı daha detaylı incelemek ve Ay'ın oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni araştırmalar yapmayı planlıyor.