Ay'ın güney kutbuna şimdiye kadarki ilk dokunuşu izleyin: Hindistan'ın aracı yüzeye böyle indi Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bünyesindeki iniş aracı Vikram'ın Ay yüzeyine iniş görüntüleri yayınlandı.

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ensonhaber.com

Ay'a son iniş girişimi Chandrayaan-2'nin kazayla sonuçlanmasının ardından harekete geçen Hindistan, geçtiğimiz günlerde Chandrayaan-3 uzay aracını Ay yüzeyine tek parça halinde indirmeyi başardı.

İniş platformu ve Vikram isimli gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

Yeni görüntüler, Hindistan'ın Ay gezgininin, Ay'ın güney kutbuna varışından sadece bir gün sonra yüzeyi keşfetmeye başladığını gösteriyor.

Çarşamba günü Ay'ın güney kutbuna inen Chandrayaan-3, sabit dört ayaklı bir iniş aracı ve içinde daha küçük bir geziciden oluşuyor.

Yüzeye iniş anı

Yeni paylaşılan video, dört tekerlekli cesur gezicinin iniş aracının rampasından aşağı indiğini ve arkasında izler bırakarak tozlu zeminde dolaşmaya başladığını gösteriyor.

Hindistan Uzay Ajansı (ISRO), henüz Chandrayaan-3'ün indiği noktayı tam olarak doğrulamasa da buranın, 2019'daki başarısız Chandrayaan-2 aracıyla aynı iniş alanı olduğu düşünülüyor.

Gezici, Ay yüzeyinin fiziksel özelliklerini, yüzeye yakın atmosferi ve yüzeyin altında neler olup bittiğini incelemek için tektonik aktiviteyi bulmaya odaklanacak aletlerle donatıldı.

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacak.

Ay'ın zorlu koşulları aracı etkileyebilir

ISRO başkanı Sreedhara Somanath, Ay yüzeyinde, ay tozu ve dondurucu soğuklar gibi, 14 günlük süre boyunca gezicinin hareketli parçalarını etkileyebilecek 'birçok sorunun' bulunduğunu söyledi.

Ay'ın güney kutbu neden önemli

Ay'ın güney kutbu hâlâ büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda. Orada gölgede kalan yüzey alanı, Ay'ın kuzey kutbundan çok daha büyük ve bilim insanları burada su olabileceğini söylüyor.

Güney kutbu, insanlık için henüz keşfedilmemiş bir bölge ve 1960'lar ve 1970'lerdeki insanlı Apollo inişleri gibi daha önceki Ay misyonlarının hedeflediği ekvator bölgesinden oldukça uzakta.

Bu bölge, sadece çarpıcı kraterler ve derin hendeklerle dolu değil, aynı zamanda herhangi bir uzay aracının güç sistemi üzerinde baskı oluşturabilecek aşırı soğuk havaya da ev sahipliği yapıyor.

NASA'ya göre, bölgedeki sıcaklıklar -246°C seviyesine kadar düşebiliyor. Ancak bu sıcaklıklar, aynı zamanda güney kutbunun buz halinde donmuş su rezervlerinin bolluğuna sahip olduğu anlamına da geliyor ve bu da bilim insanlarının büyük ilgisini çekiyor.

'Soğuk tuzaklar' olarak bilinen bu su buzu cepleri, atmosferi olmayan Ay gibi 'havasız cisimler' üzerinde binlerce yıl var olma potansiyeline sahip.

Bu nedenle, mikrobiyal yaşamın, Ay'daki volkanların, Dünya'ya gelen kuyruklu yıldızların ve asteroitlerin veya eski okyanusların kökenine ışık tutabilirler.

Hatta gelecekte Ay'daki insan yerleşimlerine içme suyu veya mahsullerin sulanması için su kaynağı bile sağlayabilirler.

Ay'ın acımasız güney bölgesi Rusya, Çin ve ABD'deki uzay ajansları arasında da büyük ilgi görüyor.

Rusya geçen hafta sonu Ay'ın güneyine bir uzay aracı indirmeyi denedi, ancak aracın yüzeye çakılmasına engel olamadı.

Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a güvenli bir şekilde araç indiren dördüncü ülke olmasına rağmen, Ay'ın güney kutbuna ulaşan ilk ülke olarak tarihe geçti.

Hindistan'ın uzay aracının Ay'a ulaşması, birkaç gün içinde ulaşan Apollo misyonlarından çok daha uzun sürdü, çünkü Asya ülkesi çok daha az güçlü roketler kullanıyor.

2014 yılında Hindistan, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Asya ülkesi olmuştu. Aynı zamanda ülke, önümüzdeki yıl Dünya yörüngesine üç günlük insanlı bir görev başlatmayı planlıyor.

Hindistan, ayrıca Ay'ın güneyine inecek, ancak çok daha uzun bir ömre sahip olacak Chandrayaan-4 aracı üzerinde Japonya Uzay Ajansı ile birlikte çalışıyor.

Chandrayaan-4'ün fırlatılmasının 2025 veya 2026'da yapılması planlanıyor.