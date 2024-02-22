Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile tam on ikiden vurdu Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 kullandığı ilk atış testinde, denizde ilerleyen hareketli bir hedefi başarıyla vurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında kaydettiği ilerlemeler arasında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) başarılı bir test uçuşu daha yer aldı.

Denizde ilerleyen hedefi on ikiden vurdu

Testte, Baykar tarafından üretilen AKINCI TİHA, Aselsan'ın geliştirdiği yerli ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile donatılarak denizde ilerleyen bir hedefi başarı ile vurdu.

Bu entegrasyon ve test atışı, Bayraktar AKINCI'nın muharebe alanındaki yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

40 bin saattir göklerde süzülüyor

Bayraktar AKINCI, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki öncü projelerinden biri olarak, 40 bin saatlik uçuş süresini tamamlayarak Türk havacılık tarihinde dikkate değer bir başarıya imza attı.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.