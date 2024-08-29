Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN mühimmat atış testini başarıyla tamamladı Bayraktar Akıncı TİHA, TOLUN Minyatür Bomba Test Atışı başarıyla gerçekleştirildi.

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AA & Ensonhaber

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli üretim yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla devam ediyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba'nın entegrasyonu ile AKINCI TİHA, atış testlerine hız kesmeden devam ediyor.

"TOLUN" İLE DE TAM İSABET

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOLUN mühimmat atış testi tam isabet" notuyla test anına ait görüntüleri paylaştı.