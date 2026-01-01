Bayraktar KIZILELMA’dan yılın son uçuşunda KARAT IRST ile gövde gösterisi Bayraktar KIZILELMA, 2025 yılının son uçuşunda ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi ile testlere başladı. Yeni sistemin, insanlı ve insansız hava araçlarının hava muharebesindeki üstünlüğünü önemli ölçüde artırması hedefleniyor.

Göster Hızlı Özet Bayraktar KIZILELMA, 2025 yılının son uçuşunda ASELSAN KARAT IRST ile testlere başladı.

ASELSAN KARAT, insansız hava araçlarının hava muharebesindeki üstünlüğünü artırmayı hedefliyor.

Sistem, düşük radar kesit alanına sahip tehditleri tespit edip takip edebiliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'in son Bayraktar KIZILELMA uçuşunda ASELSAN KARAT IRST'nin test edildiğini belirtti. KIZILELMA, KARAT İLE GELİŞMİŞ AVCI UÇAĞINA DÖNÜŞÜYOR ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında her kalkışıyla göklerde iz bırakan Bayraktar KIZILELMA'nın, ASELSAN KARAT ile hava muharebesindeki üstünlüğünü katlayacağını ifade etti. Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT ile "insansız jetin" ötesine geçerek "gelişmiş bir avcı uçağına" dönüşecek. KARAT, GÖRÜNMEYENİ GÖREN SİSTEM OLACAK Bayraktar KIZILELMA'nın düşük görünürlüğüne katkı sağlayacak KARAT, düşük radar kesit alanına sahip tehditlerin çoğaldığı muharebe ortamında, yeni nesil hava platformlarına yüksek farkındalık imkanı sağlayacak. Düşük radar kesit alanına uyumlu tasarıma sahip KARAT, 5. nesil avcı platformlar dahil hava tehditlerini tespit ve takip edebiliyor, hava-hava mühimmatlarını hedefe yönlendirebiliyor. KARAT, radarların kör kaldığı noktalarda tehditleri ısı imzalarından yakalayacak, hedeflerini fark edilmeden takip edebilecek. Teknoloji Haberleri ALTAY Tankı’nda yerli motor dönemi: BATU testleri başarıyla geçti

Oyun dünyasında RAM krizi: PlayStation 6 ertelenebilir

Nvidia, Intel'den 5 milyar dolarlık hisse satın aldı