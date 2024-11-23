Bayraktar TB2 SİHA, Hırvatistan envanterine girdi: Ülke basını gündemine aldı

Haber Merkezi

Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar, dünya basınında bir kez daha geniş yankı uyandırdı.

Baykar ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan önemli bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma ile birlikte Bayraktar TB2 SİHA, Hırvatistan'ın savunma envanterine dahil edilmiş oldu. İmzalanan sözleşmenin ardından, dünya basını ve Hırvat basını, Bayraktar TB2 SİHA'lar hakkında olumlu ve övgü dolu yorumlar yaptı.

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"DÜNYANIN EN İYİ İHA SİSTEMLERİNDEN BİRİ"

Hırvatistan'da yayınlanan Dnevnik gazetesi bu gelişmeyi, "Hırvatistan muhteşem bir uçak satın aldı" başlığı ile duyurdu. Metnin devamında, Türk İHA'larının Rusya ile savaşan Ukrayna'nın savunmasında bir koz olduğuna değinildi.

Ve Hırvatistan merkezli Glas Slavonije gazetesi. Türk yapımı TB2 SİHA'nın satın alınmasını, "Dünyanın en iyi İHA sistemlerinden biri" başlığıyla okuyucusuyla paylaştı.

"TÜRKİYE, İSRAİL, ÇİN VE ABD'NİN YAPAMADIĞINI YAPTI"

Hindistan merkezli Indıa.com gazetesi ise, TB2 SİHA'ya atıfta bulunarak, "Türkiye, İsrail, Çin ve ABD'nin yapamadığını yaptı" manşetini attı. Görsel olarak ise Türk donanmasına ait savaş gemisi TCG Anadolu'ya başarıyla iniş yaparak hemen ardından kalkış gerçekleştiren Baykar Bayraktar TB3'ü kullandı.