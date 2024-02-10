Bayraktar TB3’te heyecan verici gelişmeler! 17. uçuş testi başarıyla tamamlandı Yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 17. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin savunma sanayiide göz bebeklerinden biri olan İHA ve SİHA teknolojisinde attığı adımlar her geçen gün daha da hızlanıyor.

Türk mühendisleri ve savunma sanayi firmaları, milli ve özgün olarak geliştirdikleri İHA ve SİHA sistemleriyle uluslararası alanda önemli bir konuma gelmiş bulunuyor.

SİHA ve İHA'da yerli ve milli adımlar

Bu teknolojik başarılar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlileştirme ve millileştirme politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen milli SİHA sistemleri, Türkiye'nin savunma yeteneklerini güçlendirmeye devam ediyor.

Bayraktar TB3 SİHA, 17. uçuş testinde fire vermedi

Baykar'ın geliştirdiği katlanabilir kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3 SİHA'da, son aşamalara geliniyor.

Son yapılan "Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi" ile birlikte TB3, 17. uçuş testini başarıyla tamamladı ve istikrarını korudu.

Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi

Baykar'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "17.uçuş Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi" ifadelerine yer verilirken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımında bir videoya da yer vererek "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketini kullandı.

