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Haber Merkezi

Türkiye, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojisinde önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Yerli ve milli İHA/SİHA'lar, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası arenada da dikkat çekici başarılar elde etti.

Bayraktar TB3 gibi ürünler, hem iç güvenlik operasyonlarında hem de sınır ötesi harekâtlarında etkin bir şekilde kullanılarak, Türkiye'yi bu alanda önemli bir oyuncu haline getirdi.

BAYRAKTAR TB3'TEN 797 SAATLİK UÇUŞ PERFORMANSI

Bu kapsamda testleri süren Bayraktar TB3'ten bir başarı daha geldi.

Baykar'dan yapılan açıklamada, Bayraktar TB3'ün 47., 48., 49. test uçuşunda testi başarıyla tamamladığı açıklandı.

Tam 797 saat uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3, bu başarısıyla birlikte performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti.

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı.

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.