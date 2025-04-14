Bazı Galaxy S25 Ultra kullanıcıları, titreşimli kamera sorunu yaşıyor

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Piyasaya sürüldüğü günden bu yana yüksek performansıyla dikkat çeken Samsung Galaxy S25 Ultra, görünüşe göre bazı kullanıcılar için beklenmedik kamera sorunlarıyla gündeme geldi.

Özellikle ultra geniş açılı çekim yapmak isteyen kullanıcılar, kamera uygulamasında odaklanma problemleri ve rahatsız edici bir çınlama sesiyle karşılaşıyorlar.

Bu sorunlar, çeşitli çevrimiçi forumlarda ve özellikle S25Ultra alt başlığı altında dile getirilmeye başlandı ve kullanıcılar yaşadıkları deneyimleri paylaşıyorlar.

ULTRA GENİŞ LENS KULLANIMINDA ORTAYA ÇIKAN GARİP SES VE ODAKLANMA SORUNU

Kullanıcılar, kamera uygulamasında 0,6x ultra geniş lense geçtikleri anda sorunların tetiklendiğini ifade ediyorlar.

Reddit kullanıcısı bjarteru, yaşadığı problemi şu sözlerle aktarıyor:

1x'in altında yakınlaştırmaya çalıştığımda kamera adeta çıldırıyor. Kameradan gelen titreşimleri duyabiliyor ve hissedebiliyorsunuz, bu titreşimler kamera uygulamasında da net bir şekilde görülüyor. Odaklama yapmak imkansız hale geliyor.

Benzer bir sorunu yaşayan Active-Parsley-2260 isimli başka bir kullanıcı ise, bu durumun her zaman meydana gelmediğini ancak geçici bir çözüm olarak telefonu sallamanın işe yaradığını ifade ediyor.

Önbelleği temizleme ve hatta fabrika ayarlarına geri dönme gibi yöntemleri denemesine rağmen sorunun tamamen ortadan kalkmadığını, sadece sıklığının azaldığını belirtiyor.

DONANIMSAL BİR ARIZA ŞÜPHESİ GÜÇLENİYOR

Başlangıçta kullanıcılar bu durumun bir yazılım hatası olabileceğini düşünmüş ve özellikle bazı kullanıcılar sorunun bir yazılım güncellemesinden sonra başladığını fark etmiş olsalar da giderek artan kanıtlar donanımsal bir arızaya işaret ediyor.

Kullanıcıların tarif ettiği fiziksel titreşim ve tıkırtı sesi, kameranın görüntü sabitleme mekanizmasında, büyük olasılıkla Optik Görüntü Sabitleme (OIS) sistemiyle ilgili bir sorun olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.