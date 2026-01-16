REDMI Note 15 modelleri Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatları ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi, orta segmentin popüler serisi REDMI Note ailesinin en yeni üyelerini Türkiye'deki teknoloji meraklılarıyla buluşturdu.

Tanıtılan REDMI Note 15 serisi; standart, Pro ve Pro+ versiyonlarını içeren dört farklı model seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

TİTAN DAYANIKLILIĞI VE GÜÇLÜ BATARYA

Yeni serinin en belirgin özelliği, Xiaomi'nin "Titan Dayanıklılığı" adını verdiği yapısal güçlendirme ve çevresel koruma teknolojisi oldu.

Serinin tepe modeli olan Note 15 Pro+ 5G, 100W hızlı şarj destekli 6500 mAh kapasiteli Silikon-Karbon bataryasıyla uzun kullanım ömrü vaat ediyor.

SU VE TOZA KARŞI KORUMA

Pro modelleri, zorlu çevresel koşullara karşı üst düzey dayanıklılık sağlayan IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla donatıldı.

Xiaomi yetkilileri, bu modellerin laboratuvar ortamında su altında 24 saat boyunca yapılan testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

200 MP KAMERA VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Görüntüleme tarafında iddialı olan Pro modelleri, yapay zeka destekli görüntü işleme yeteneğine sahip 200 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörü taşıyor.

Serinin düz modellerinde ise günlük kullanım senaryoları için optimize edilmiş 108 MP çözünürlüğünde ana kamera sistemi tercih edildi.

İŞLEMCİ VE EKRAN TEKNOLOJİLERİ

Serinin en güçlü üyesi Pro+ 5G gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden alırken, diğer modellerde MediaTek işlemci kullanılıyor.

Tüm cihazlar 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık sunan AMOLED panellerle gelirken, Google Gemini gibi güncel yapay zeka araçlarını da destekliyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

Merakla beklenen serinin giriş modeli REDMI Note 15, 16 bin 999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Serinin diğer üyeleri Note 15 Pro 20 bin 999 TL, Note 15 Pro 5G 26 bin 999 TL ve en üst versiyon olan Note 15 Pro+ 5G ise 32 bin 999 TL'den satışa sunuldu.