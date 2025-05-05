Bazı Motorola telefonlarında hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunları yaşanıyor

Haber Merkezi

Bazı Motorola akıllı telefon kullanıcıları, popüler sosyal medya platformu Reddit üzerinden cihazlarının pillerinde ciddi sorunlar yaşadıklarına dair şikayetlerde bulunuyor.

Hızlı pil tükenmesi ve aşırı ısınma en sık dile getirilen problemler arasında yer alıyor ve bu durum kullanıcılar arasında endişe yaratıyor.

KULLANICI ŞİKAYETLERİ VE ETKİLENEN MODELLER

Bir Reddit kullanıcısı, 2022 model Moto G Stylus 5G telefonunun kullanılmadığında bile pilinin çok hızlı bittiğini ve aşırı ısındığını belirtti.

Kullanıcı, aşırı ısınma nedeniyle telefonun şarj olmayı durdurduğunu ve sosyal medya uygulamalarının takıldığını da ekledi.

Başka bir kullanıcı ise hem Edge (2021) hem de Z3 Play (2019) modellerinde benzer sorunlar yaşadığını yazdı.

Farklı Motorola modellerine sahip bir çift, en son yazılım güncellemelerini yapmış olmalarına rağmen 30 Nisan civarından beri telefonlarının pillerinin saatte yaklaşık yüzde 10 oranında azaldığını bildirdi.

SORUNUN OLASI NEDENİ: YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Şikayetlere konu olan telefonların birçoğunun birkaç yıllık olduğu ve bataryalarının zamanla orijinal kapasitelerinin yüzde 20 ila yüzde 30'unu kaybetmiş olabileceği bir gerçek.

Ancak uzmanlar ve kullanıcılar, normal kapasite kaybının (ayda tipik yüzde 1) bu kadar ani ve hızlı pil tükenmesini açıklayamayacağını vurguluyor.

Bu nedenle, sorunun kaynağının telefonların yaşı olmadığı, bunun yerine bir yazılım güncellemesiyle ilgili bir problemden kaynaklandığı düşünülüyor. Mevcut belirtiler, yazılımsal bir sorunun tüm işaretlerini taşıyor.

Eğer siz de bir Motorola telefon kullanıcısıysanız ve benzer sorunlar yaşıyorsanız (telefonunuz yeni veya eski olsun fark etmez), yeni bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmeniz öneriliyor.