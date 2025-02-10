Bazı Samsung Galaxy S25 kullanıcıları aşırı ısınmadan şikayetçi

Haber Merkezi

Galaxy S25 serisi piyasaya sürülmeden önce bile aşırı ısınmaya meyilli olabileceğine dair endişeler vardı.

Bunun nedeni, aynı Qualcomm Snapdragon 8 Elite çipine sahip olan ve ondan önce piyasaya sürülen üç telefonun da ısındığına dair raporlar olmasıydı.

Samsung'un en yeni telefonları da farklı değil. Gelen bilgilere göre, Galaxy S25 serisi aşırı ısınma sorunları yaşıyor.

Galaxy S25 Ultra'nın sadece hafif ısındığını, normal modelin ise fark edilir derecede ısındığı rapor ediliyor.

KULLANICILAR ŞİKAYETLERİNİ DİLE GETİRİYOR

Galaxy S25 henüz yeni piyasaya sürüldü ancak internet şimdiden aşırı ısınma sorunlarıyla ilgili şikayetlerle dolu.

Reddit ve diğer sosyal medya platformlarında kullanıcılar, telefonlarının normal kullanımda bile aşırı ısındığını, şarj olurken ise dayanılmaz derecede sıcak olduğunu belirtiyor. Bazı kullanıcılar, telefonun kasa üzerinden bile sıcaklığı hissedebildiklerini ifade ediyor.

SORUNUN KAYNAĞI NE

Snapdragon 8 Elite, Galaxy S24'e güç veren Snapdragon 8 Gen 3'ten yaklaşık yüzde 40 daha hızlı performans sunuyor ve bu gibi büyük güç sıçramaları genellikle aşırı ısınma sorunlarıyla birlikte geliyor.

SAMSUNG'TAN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Tüm kullanıcılar aşırı ısınma yaşamadı, bu nedenle sorun yaygın olmayabilir. Diğerleri, yeni telefonların kurulum süreci sırasında ısınmasının normal olduğunu belirtti, ancak bu, telefonlarını erken alan ve birkaç gün kullanan kullanıcılar sorunun kurulum aşamasından sonra da devam ettiğini söylüyor.