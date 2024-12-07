Bazı Xiaomi modelleri yakında güncelleme desteğini kaybedecek

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Akıllı telefon satın alırken kullanıcılar için en önemli faktörlerden biri de güncelleme desteği.

Xiaomi, genellikle cihazları için 3-4 yıl arası yazılım güncellemesi sağlıyor. Bu süreden sonra cihazlar, şirketin Ömrünün Sonu (EOL) listesine ekleniyor ve artık güncelleme almıyor.

BU MODELLER ARTIK GÜNCELLEME ALMAYACAK

Xiaomi, güvenlik açıkları durumunda EOL cihazlar için de güncelleme yayınlayabiliyor. Ancak bu durum, kuraldan ziyade bir istisna olarak değerlendiriliyor.

İşte artık güncelleme almayacak Xiaomi modelleri:

Mi Serisi:

Mi 1, Mi 2, Mi 2A, Mi 3

Mi 4, Mi 4S, Mi 4C

Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X

Mi 6, Mi 6X

Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi 8 Pro, Mi 8 UD, Mi 8 Explore Edition

Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9 Pro 5G, Mi 9T Pro

Mi Mix 2, Mi Max serisi, Mi Note 10 ve önceki Mi Note modelleri, Mi Pad 1'den Mi Pad 5 Pro'ya kadar tüm Mi Pad tabletleri

Redmi Serisi:

Redmi 1, Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 4, Redmi 4X

Note 1'den Note 9T'ye kadar tüm varyantlar

K20, K30 ve alt versiyonları

Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9T

Redmi Pro, Redmi S2, Redmi Go, erken Y serisi modelleri

POCO Serisi

POCO F1, POCO F2 Pro

POCO X2, POCO X3, POCO X3 NFC

POCO M2, POCO M3

POCO C31

EOL listesine giren Xiaomi cihazları hala çalışmaya devam edecek, ancak yeni güncellemeler almayacaklar. Bu durum, zamanla güvenlik risklerine ve uyumluluk sorunlarına yol açabilir.

Xiaomi cihaz satın almayı düşünenler, güncelleme desteği süresini göz önünde bulundurmalı. Daha yeni modeller, daha uzun süre güncelleme alacak ve daha güvenli bir kullanım deneyimi sunacak.