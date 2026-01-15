Çin'den şirketlere uyarı: ABD ve İsrail yapımı siber güvenlik yazılımlarını bırakın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin, ABD ve İsrail merkezli yaklaşık bir düzine şirkete ait siber güvenlik yazılımlarının kullanımını sonlandırmak için yerli firmalarına resmi bir talimat gönderdi.

Bu karar, Batı teknolojisinin yerli alternatiflerle değiştirilmesine yönelik geniş kapsamlı stratejinin ve ulusal güvenlik endişelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

DEV ŞİRKETLER LİSTEDE

Yasaklanan şirketler arasında Broadcom'un iştiraki VMware, Palo Alto Networks, Fortinet ve İsrail merkezli Check Point Software Technologies gibi sektör devleri yer alıyor.

Kararın etkisiyle Fortinet hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 3 gerilerken, Broadcom ve Palo Alto Networks hisselerinde yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydedildi.

VERİ GÜVENLİĞİ VE CASUSLUK ENDİŞESİ

Çinli yetkililer, söz konusu yabancı yazılımların hassas bilgileri toplayıp yurt dışına aktarma potansiyelinden endişe duyuyor.

Reuters'ın tam sayısını doğrulayamadığı birçok Çinli firmaya iletilen bu uyarı, ülkenin veri güvenliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

YERLİ ALTERNATİFLERE GEÇİŞ HIZLANIYOR

Pekin yönetimi, Batı menşeli ürünler yerine 360 Security Technology ve Neusoft gibi yerel siber güvenlik sağlayıcılarını öne çıkarmayı hedefliyor.