"Nereye park ettim" derdi bitti: Artık Google bulacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, park yerini unutanların hayatını kolaylaştıracak bir özellik duyurdu.

Uygulamanın yeni otomatik park yeri kaydetme özelliği kullanıcıların aracını nereye park ettiğini unutma derdini tamamen ortadan kaldırıyor.

Google'dan Sorumlu Kıdemli Ürün Yöneticisi Rio Akasaka'nın duyurduğu bu yeni özellik kullanıcıların park yerini otomatik olarak kaydetmesine olanak tanıyor.

OTOMATİK PARK YERİ KAYDETME

Bilmeyenler için park yeri kaydetme özelliği aslında Google Haritalar'da on yıla yakın bir süredir bulunuyordu.

Ancak şimdiye kadar kullanıcıların kaydetme işlemlerini manuel olarak gerçekleştirmeleri gerekiyordu.

Yeni sistem ile birlikte bu zorunluluk da tamamen ortadan kalktı.

Dileyen kullanıcılar otomatik park yeri kaydetme seçeneği ile birlikte araçlarının bulunduğu konumu doğrudan Haritalar'da görüntüleyebilecek.

ARACA BAĞLI ÇALIŞACAK

iPhone’lar araçla USB, Bluetooth veya CarPlay üzerinden bağlandığında Google Haritalar’ın aracın park edildiğini otomatik olarak tespit etmesini ve park konumunu kaydetmesini sağlıyor.

Kaydedilen konum 48 saat boyunca uygulamada görünmeye devam ediyor.