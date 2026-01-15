Ekran boyutları ortaya çıktı: İşte iPhone 18 modelleri ile ilgili son bilgiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın merakla beklenen iPhone 18 serisi, prototipleme sürecinin başlamasıyla birlikte gelecekteki tasarım detaylarına dair önemli ipuçları vermeye başladı.

Sektör kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirket görsel bir devrimden ziyade ekran düzenindeki stratejik iyileştirmelere odaklanıyor.

PRO MODELLERDE DYNAMIC ISLAND KÜÇÜLÜYOR

Serideki en dikkat çekici değişim, Face ID sensörlerinin ekran altına taşınmasıyla birlikte Pro modellerde yaşanacak.

Bu yeni teknoloji sayesinde Dynamic Island alanı önemli ölçüde küçülerek yerini sadece ön kamera için ayrılan ufak bir deliğe bırakacak.

EKRAN BOYUTLARI VE TEKNİK DETAYLAR

Test aşamasındaki iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin sırasıyla 6,27 inç ve 6,86 inç boyutlarında 120Hz LTPO panellerle geleceği belirtiliyor.

Standart iPhone 18 modeli 6,27 inç ekranla tasarlanırken, ince yapısıyla öne çıkan iPhone Air 2 modelinin 6,55 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı ifade ediliyor.

Pro modellerin donanım tarafında, 2nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yüksek performanslı A20 Pro çipinden güç alması bekleniyor.

Ayrıca kamera sisteminde değişken diyafram teknolojisi ve geliştirilmiş sensörler gibi profesyonel özelliklerin test edildiği bildiriliyor.

TANITIM TAKVİMİNDE STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Apple'ın geleneksel lansman döngüsünü kırarak Pro modelleri ve olası bir katlanabilir iPhone'u 2026 yılı sonunda tanıtabileceği iddia ediliyor.

Standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin ise daha sonraki bir tarihte, 2027 baharında piyasaya sürülebileceği söyleniyor.