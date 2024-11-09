Beklenmedik bir nesne, derin uzayda güçlü radyasyon yaymaya başladı

Haber Merkezi

Meksika'daki Yüksek İrtifa Su Çerenkov (HAWC) Gözlemevi'nden elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, V4641 Sagittarii adlı bir mikrokuasarın, beklenmedik derecede yüksek enerjili gama ışınları yaydığını keşfettiler.

Bu mikrokuasar, Dünya'dan yaklaşık 20.000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve yaklaşık altı Güneş kütlesinde bir kara delik içeriyor.

MİKROKUASARLAR VE KUASARLAR

Kuasarlar, evrendeki en enerjik nesneler arasında yer alıyor. Genellikle galaksilerin merkezlerinde bulunan süper kütleli kara delikler tarafından besleniyorlar.

Kara delikler etraflarındaki maddeyi yutarken, muazzam miktarda enerji açığa çıkarıyor ve bu da güçlü gama ışınları da dahil olmak üzere çeşitli radyasyon biçimleri yaymalarına neden oluyor.

Mikrokuasarlar ise kuasarların daha küçük versiyonları olarak düşünülebilir. Daha küçük kara delikler içerirler ve daha az enerji yayarlar.

Ancak V4641 Sagittarii'den gelen gama ışınlarının enerji seviyesi, bilim insanlarını şaşırttı.

Bu mikrokuasar, 200 teraelektronvolt'a (TeV) kadar enerjiye sahip fotonlar yayıyor, bu da görünür ışıktan 200 trilyon kat daha fazla enerjiye denk.

BEKLENMEDİK KEŞİF

Daha önce, bu kadar yüksek enerjili gama ışınlarının yalnızca uzak kuasarlardan kaynaklandığı düşünülüyordu.

Mikrokuasarların yaydığı gama ışınlarının enerjisinin çok daha düşük olması beklenirdi. Ancak V4641 Sagittarii, bu beklentiyi altüst etti ve normal kuasarlarla aynı seviyede radyasyon ürettiği gözlemlendi.

Bu keşif, mikrokuasarların ve kuasarların doğası hakkında yeni bilgiler sağlıyor. Mikrokuasarlar, kuasarların etrafındaki fiziksel süreçleri incelemek için doğal simülatörler olarak kullanılabilir.

Kuasarlardaki süreçler milyonlarca yıl sürerken, mikrokuasarlarda benzer süreçler günler mertebesinde gerçekleşir.

V4641 Sagittarii'nin neden bu kadar yüksek enerjili gama ışınları yaydığı ve bu durumun diğer mikrokuasarlar için de geçerli olup olmadığı gibi sorular, gelecekteki araştırmaların odak noktası olacak.