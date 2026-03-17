Yunan basını Baykar’ı gündeme taşıdı: Türkiye Avrupa savunmasında etkisini artırıyor

Türk savunma sanayisinin son yıllardaki yükselişi, uluslararası basının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yunanistan merkezli medya kuruluşları, Baykar’ın geliştirdiği yeni sistemler ve Avrupa’daki stratejik hamlelerini mercek altına alarak Türkiye’nin bölgedeki etkisini analiz etti.

"BAYKAR, AVRUPA SAVUNMASINA NÜFUZ EDİYOR"

Atina merkezli To Vima gazetesinde yayımlanan analizde, Baykar’ın özellikle insansız hava araçları alanındaki başarısına dikkat çekildi.

Haberde, şirketin Avrupa pazarına açılmasının Yunanistan açısından kaygı verici bulunduğu ifade edildi.

İTALYA HAMLESİ VE STRATEJİK ORTAKLIKLAR

Analizde, Baykar’ın 2024 yılında İtalyan Piaggio Aerospace’i satın alması ve 2025’te Leonardo ile iş birliğine gitmesi kritik adımlar olarak değerlendirildi.

Bu gelişmelerin, Türkiye’nin Avrupa havacılık ve savunma sektörüne doğrudan erişimini güçlendirdiği vurgulandı.

"TÜRKİYE, NATO İÇİNDE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR"

Haberde ayrıca, Türkiye ile İtalya arasında gelişen savunma iş birliğinin NATO içinde yeni bir eksen oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bu durumun, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma tedarik zincirlerini de etkileyebileceği ifade edildi.

Köklü geçmişe sahip Piaggio Aerospace’in, Baykar’ın insansız hava aracı teknolojileriyle birleşmesinin “geçmiş ile geleceğin buluşması” olarak nitelendirildiği haberde, bu sinerjinin Avrupa üretim kapasitesine katkı sunduğu belirtildi.

TÜRK DRONE'LARININ SAVAŞLARDAKİ ETKİSİ

Baykar’ın geliştirdiği insansız sistemlerin sahadaki performansına da değinilen haberde, özellikle Ukrayna savaşında bu araçların etkili rol oynadığına vurgu yapıldı.

K2 kamikaze dronlarının ise daha düşük maliyetle caydırıcılık sağlamak isteyen ülkeler için cazip bir seçenek olduğu ifade edildi.

YUNANİSTAN'DA "TRUVA ATI" ENDİŞESİ

Yunan basınına göre, Türkiye’nin farklı coğrafyalarda insansız hava araçlarıyla etkinlik göstermesi ve Avrupa savunmasında ortak aktör haline gelmesi Atina’da endişe yaratıyor.

İtalyan-Türk iş birliği, bazı çevreler tarafından “Truva Atı” benzetmesiyle değerlendiriliyor.

Genel değerlendirmede, Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarının Avrupa güvenlik mimarisinde daha fazla söz sahibi olmasına zemin hazırladığı görüşü öne çıkıyor.

AKILLI SÜRÜ TEKNOLOJİSİYLE YENİ DÖNEM

Milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yapay zekâ destekli sürü otonomisi testlerini başarıyla tamamladı.

5 hava aracının katıldığı formasyon uçuşları, platformun çoklu operasyon kabiliyetini gözler önüne serdi.

Edirne’de gerçekleştirilen testlerde Baykar’ın geliştirdiği K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA), gelişmiş otonomi ve yapay zekâ yetenekleriyle dikkat çekti.

Keşan merkezli uçuşlarda birden fazla hava aracının koordineli hareket edebilme kabiliyeti başarıyla sergilendi.

GÖKYÜZÜNDE SENKRONİZE HAREKET

Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 adet K2, Saros Körfezi üzerinde iki gün boyunca gerçekleştirilen testlerde “sağ kademe”, “çizgi” ve “V” formasyonlarında uçuşlar yaptı.

Platformlar, sahip oldukları sensör ve yazılım altyapısı sayesinde sürü içerisindeki konumlarını hatasız şekilde koruyarak görevleri başarıyla tamamladı.

K2 ayrıca “Turan” ve “duvar” gibi farklı dizilimlerde de görev yapabiliyor.

YAPAY ZEKA İLE YENİ NESİL OPERASYONEL SİNERJİ

Yapay zekâ destekli sürü sinerjisi ile hareket eden K2, “feda edilebilir” kamikaze İHA konseptine yeni bir yaklaşım getiriyor.

Projenin bir sonraki aşamasında, mühimmatını bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanılabilen versiyonların geliştirilmesi planlanıyor.

DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK ETKİ

K2 projesiyle, yüksek maliyetli mühimmatlara alternatif olarak daha ekonomik ancak etkili çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu sayede kritik hedeflerin düşük maliyetle etkisiz hale getirilmesi ve seri üretim avantajı sağlanması amaçlanıyor.

ELEKTRONİK HARP ORTAMLARINDA KESİNTİSİZ GÖREV

Platform, küresel konumlama sistemlerinin devre dışı bırakıldığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı ortamlarda dahi görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Görsel tabanlı seyrüsefer sistemi sayesinde araziyi tarayarak konum belirleyebilen K2, GNSS sinyali olmadan da hedefe otonom şekilde ilerleyebiliyor.

GÖRSEL KİLİTLENME VE NOKTA ATIŞI

K2’nin üzerinde bulunan EO/IR gimbal kamera sistemi, hem keşif-gözetleme hem de hedefe görsel kilitlenme imkânı sunuyor.

Platform, koordinat tabanlı hassas vuruş kabiliyeti ve LOS/BLOS uydu veri bağı sayesinde yüksek operasyonel esneklik sağlıyor.

SINIFININ EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜLERİNDEN

Sınıfının en büyük kamikaze İHA’larından biri olarak öne çıkan K2, kısa pistlerden kalkış ve iniş yapabilme özelliğiyle sahada önemli avantaj sağlıyor.

800 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip olan platform, 200 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor.

2000 kilometreyi aşan menzil, 200 km/s üzeri hız ve 13 saati aşan havada kalış süresi ise K2’yi uzun menzilli stratejik görevler için güçlü bir seçenek haline getiriyor.