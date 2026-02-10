Bellek fiyatları yüzde 90 arttı: Uzmanlara göre yeni zamlar yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

PC ve sunucu pazarlarını derinden etkileyen büyük kıtlık nedeniyle bellek ve NAND fiyatlarında tarihi bir artış gözlemlendi.

2026 yılının ilk çeyreğinde fiyatlar, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 90 oranında yükselerek rekor seviyelere ulaştı.

İKİNCİ ÇEYREKTE YENİ ZAM BEKLENTİSİ VAR

Yayınlanan rapora göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 20'lik ek bir fiyat artışı daha öngörülüyor.

Yapay zeka teknolojilerine olan benzeri görülmemiş talep nedeniyle fiyatların bu tahminlerin de ötesine geçebileceği belirtiliyor.

Piyasadaki bazı üst düzey DDR5 kitlerinin fiyatı ise geçen yılın son çeyreğine göre neredeyse 5 katına kadar çıktı.

NORMALLEŞME 2027 YILINI BULABİLİR

Sektör uzmanları, artan bileşen maliyetleri ve talep dengesizliği nedeniyle fiyat artışlarının 2027 yılına kadar süreceğini tahmin ediyor.

Piyasada beklenen normalleşmenin ise ancak 2027 yılının ikinci yarısında veya 2028 başında gerçekleşmesi bekleniyor.