Beyin dalgalarını cümlelere dönüştüren yeni yapay zeka teknolojisi

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Avustralyalı bilim insanlarından muhteşem başarı...

Giyilebilir başlık aracılığıyla beyin dalgalarından geçen düşünceleri algılayarak bunları metne dönüştüren yapay zeka modeli geliştirildi.

Avustralyalı bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka modeline ilişkin bilgiler, ABC News'in haberinde yer aldı.

SINIRLI SAYIDA KELİMEYLE EĞİTTİLER

Habere göre, Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, derin öğrenme yöntemlerini kullanarak beyindeki elektriksel hareketleri ölçen, giyilebilir başlık şeklindeki elektroensefalogram cihazı üzerinde çalıştı.

Daha kolay çalışabilmesi adına modeli sınırlı sayıda kelimeyle eğittiklerini belirten araştırmacılar, yapay zeka aracılığıyla kaydettikleri beyin sinyallerini önce kelimeler, daha sonra da anlamlı cümleler haline getirdi.

YÜZDE 75 DOĞRULUK ORANI YAKALANDI

Araştırmacılar, bu modelin düşünceleri metne dönüştürmesi konusunda şu ana kadar yaklaşık yüzde 75 doğruluk oranı yakaladıklarını, ancak bu oranı yüzde 90'a yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.

TIP ALANINDA "ÇIĞIR AÇABİLİR"

Çalışmanın tıp alanında "çığır açabileceğini" kaydeden araştırmacılar, yapay zeka modelinin bilişsel yetileri zayıflayan hastalara yardımcı olmanın yanı sıra insanların bilgisayarlarla kurduğu iletişime de ışık tutabileceği değerlendirmesini yaptı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu yapay zeka modelini iki kişi arasındaki iletişim için kullanmayı da hedeflediklerini ifade etti.