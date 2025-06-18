Beyin dalgalarını kelimelere dönüştüren yapay zeka geliştirildi

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Avustralyalı bilim insanları, beyin dalgalarını metne dönüştüren, yani düşünceleri okuyan bir yapay zeka (AI) sistemi üretti.

Sidney Teknoloji Üniversitesi'ndeki (UTS) araştırmacılar, doktorların beyin rahatsızlıklarını teşhis etmek için kullandığı standart elektroensefalogram (EEG) başlıklarını bu amaçla kullanmayı başardı.

EEG BAŞLIĞI İLE DÜŞÜNCELER METNE DÖNÜŞÜYOR

Geliştirilen yapay zeka modeli, bir EEG başlığının topladığı karmaşık beyin sinyallerini analiz etmek ve bunları belirli kelimelere çevirmek için derin öğrenmeyi kullanıyor.

ABC News'in haberine göre yapılan bir testte, araştırmacılardan biri 128 elektrotlu bir EEG başlığı taktı ve hiç konuşmadı.

Bu sırada yapay zeka modeli, araştırmacının düşüncelerini "Mutlulukla zıplıyorum, sadece ben varım." cümlesine dönüştürerek ekrana yansıttı.

Model şu anda, kelimeleri tanıma sürecini basitleştirmek için küçük bir kelime ve cümle kümesi üzerinde eğitiliyor.

NEURALINK'TEN FARKI NE

Elon Musk'ın Neuralink projesi benzer bir amaç taşısa da cerrahi implant gerektirdiği için invaziv bir yöntem. Avustralyalı bilim insanlarının araştırması ise invaziv olmaması, yani herhangi bir ameliyat gerektirmemesi ile öne çıkıyor.

Bu teknolojinin, felç rehabilitasyonu, otizmde konuşma terapisi ve felçli hastalarla iletişimin yeniden sağlanması gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeli bulunuyor. Düşünce gücüyle iletişimi mümkün kılmak, birçok hasta için hayatı değiştirebilir.