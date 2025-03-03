Bilgisayar korsanları sizi takip etmenin yeni yolunu buldu

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Apple'ın gizlilik ve güvenlik odaklı "Bul" ağı, bilgisayar korsanları için yeni bir hedef haline geldi.

George Mason Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ağda keşfettikleri bir açık sayesinde herhangi bir Bluetooth cihazının izlenebileceğini ortaya koydu. Bu durum, kullanıcıların gizliliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

GÜVENLİK AÇIĞININ DETAYLARI

Araştırmacılar, Apple'ın "Bul" ağını kandırarak herhangi bir cihazı AirTag gibi göstermeyi başardı.

Bu sayede, cihazın konumu ağ üzerinden takip edilebiliyor. Bu açık, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve oyun konsolları gibi çeşitli cihazlarda kullanılabiliyor.

"Bul" ağı, AirTag ve benzeri ürünlerden gelen Bluetooth sinyallerini kullanarak konum tespiti yapıyor.

Apple, sorunun kendi yazılımlarındaki bir açıktan kaynaklanmadığını belirtiyor. Şirket, saldırganların ele geçirdikleri Linux, Windows veya Android cihazlar aracılığıyla "Bul" ağını kötüye kullandığını ifade ediyor.

Ancak Apple, bu tür uygunsuz kullanımlara karşı ağı güçlendirmeye karar verdi ve 11 Aralık 2024'te bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Araştırmacılar, kullanıcıların Bluetooth erişim izinlerine dikkat etmelerini ve cihazlarını güncel tutmalarını öneriyor. Ayrıca, güvenilmeyen uygulamalara Bluetooth erişimi verilmemesi gerektiği vurgulanıyor.