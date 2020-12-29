Bilgisayarlarda stok sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek

Salgın döneminde dizüstü ile tablet bilgisayarlara olan talep patlaması nedeniyle uzun bir süre stok problemi yaşanabilir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı. Evden çalışma sisteminin ve uzaktan eğitimlerin uygulandığı bu dönemde, bilgisayar ve tabletlere olan talep her geçen gün arttı.

Durum böyle olunca birçok bilgisayar ve tablet üreticisi, dünyanın hemen hemen her bölgesinde stok problemleri yaşıyor.

Reuters tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara olan ani talep patlamasına bir de pandeminin neden olduğu üretim sıkıntıları eklenince işler iyice karıştı.

STOK PROBLEMİ 2022'YE KADAR SÜREBİLİR

Acer ABD sorumlusu Gregg Prendergast, tedarik zincirinin bilgisayar sistemleri tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu ve siparişlerin yetiştirilemediğini söyledi.

Prendergast'e göre şirketler, tahmini olarak 2022 yılına kadar üretim taleplere yetişemeyecek. Normalleşme beklentileri ile birlikte 2022 yılında arz-talep dengesinin yerine oturması bekleniyor.

300 milyon satış ile 2009 yılında zirve noktasına ulaan bilgisayar pazarı, ardından gerilemeye başlamıştı. Ancak korona salgını nedeniyle bu yıl yeniden 300 milyon bandının aşılması bekleniyor. Ayrıca bu yıl kullanımdaki tablet ve PC sayısının 1.77 milyara ulaşması ön görülüyor.

TALEP, FİYATLARI DA ARTIRDI

Okulların uzaktan eğitime başlamasından sonra özellikle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla tablet fiyatlarında çok fazla artış oldu. Sıfır bilgisayar fiyatları dörde, ikinci eller ise ikiye katlanmış durumda.

Yaşanan stok problemleri ve salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle, söz konusu fiyat artışının önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.