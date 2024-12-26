Bilgisayarları yavaşlatıyordu: Nvidia uygulaması güncellendi

Haber Merkezi

Nvidia, uygulama performans sorununu çözdüğünü iddia ettiği 11.0.1 sürümünü yayınladı. Ancak, yapılan incelemeler bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

OYUN FİLTRELERİ KAPATILDI

Nvidia, 11.0.1 sürümünde Oyun Filtreleri özelliğini varsayılan olarak kapalı hale getirerek performans sorununu çözmeye çalıştı.

Ancak, bu çözüm sorunun kaynağını ortadan kaldırmıyor, sadece geçici bir çözüm sunuyor.

Nvidia Uygulaması'nın önceki sürümleri, bazı oyunlarda yüzde 15'e varan performans kaybına neden oluyordu. Bu durum, kullanıcılar tarafından yoğun olarak eleştirilmişti.

Nvidia Uygulaması 11.0.1 sürümü, performans sorununu çözmek yerine sadece Oyun Filtreleri'ni kapatıyor.

Bu nedenle, 10.0.x sürümlerinde Oyun Filtreleri'ni manuel olarak kapatan kullanıcıların 11.0.1 sürümüne güncelleme yapmasına gerek yok.

NASIL DÜZELTİLİR

Nvidia Uygulaması'nda Oyun Filtreleri'ni kapatmak için şu adımları izleyin:

Nvidia Uygulaması'nı açın.

Ayarlar > Özellikler > Kaplama > Oyun Filtreleri ve Fotoğraf Modu'na gidin.

Geçiş düğmesini "Kapalı" konuma getirin.