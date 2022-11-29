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    Bilim dünyasında bir ilk: Göktaşının içerisinde iki yeni mineral keşfedildi

    17 tonluk bir göktaşının içerisinden iki yeni mineral çıktı. Mineraller, 2020 yılında Somali'de bulunan El Ali göktaşının bir diliminin içinde bulundu.
    • 29.11.2022 - 23:44
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 00:40
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    Bilim dünyasında bir ilk: Göktaşının içerisinde iki yeni mineral keşfedildi

    Somali'de büyük bir göktaşının içinde Dünya'da daha önce hiç görülmemiş iki mineral keşfedildi.

    Bu buluş ile birlikte, asteroitlerin nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları elde edilebilir.

    El Ali göktaşında 2 yeni mineral

    Live Science'ın haberine göre yeni mineraller; 2020'de bulunan 16,5 tonluk El Ali göktaşından alınan 70 gramlık tek bir dilimin içinden çıktı.

    Konuyla ilgili Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü'nde profesör olan Chris Herd, "Yeni bir mineral bulduğunuzda, bu, gerçek jeolojik koşulların, kayanın kimyasının daha önce bulunanlardan farklı olduğu anlamına gelir." dedi.

    Bilim dünyasında bir ilk: Göktaşının içerisinde iki yeni mineral keşfedildi #1

    Göktaşlarında daha fazla araştırma yapılacak

    Araştırmacılar El Ali'yi, küçük silikat parçalarıyla beneklenmiş meteorik demirden yapılmış bir tür olan Demir IAB kompleks göktaşı olarak sınıflandırdılar.

    Araştırmacılar, ana asteroitlerinin oluştuğu koşulları anlamak için göktaşlarını daha fazla araştırmayı planlıyorlar.

    Bilim dünyasında bir ilk: Göktaşının içerisinde iki yeni mineral keşfedildi #2

    Araştırmaların sekteye uğraması da söz konusu

    Araştırmacıların yaşadığı en büyük sorun, El Ali'nin yeni bir alıcı bulmak üzere Çin'e transfer edilmiş olması.

    Söz konusu durum nedeniyle araştırmalar sekteye uğrayabilir.

    Bilim dünyasında bir ilk: Göktaşının içerisinde iki yeni mineral keşfedildi #3


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