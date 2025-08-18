Bilim dünyasında yeni tartışma: Bebek doğurabilen robotlar yolda

Çin merkezli Kaiwa Technology'nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, dünyanın ilk insansı robot taşıyıcısının yakında canlı bir bebek doğurabileceğini iddia etti.

Bu çığır açan proje, bir bebeğin gebelik sürecini tamamen bir yapay rahim içerisinde tamamlamasını hedefliyor.

PROTOTİP GELECEK YIL SATIŞA ÇIKIYOR

Dr. Zhang, teknolojinin "olgun bir aşamada" olduğunu ve insansı robot prototipinin gelecek yıl yaklaşık 10 bin sterlin fiyatla satışa sunulmasının planlandığını belirtti.

Sistem, daha önce kuzu embriyoları için kullanılan "biyotorba" teknolojisinden ilham alıyor ve bebeği yapay bir amniyotik sıvı içinde besliyor.

BÜYÜK ETİK TARTIŞMALAR BAŞLADI

Bu yenilikçi teknoloji, şimdiden yasal ve etik tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı eleştirmenler fetüsü anne bağından mahrum bırakmanın "zalimce" olduğunu savundu.

Bazı tıp uzmanları da anne hormonları gibi karmaşık süreçlerin taklit edilemeyeceğini belirterek projeye şüpheyle yaklaşıyor.

TEKNOLOJİNİN AMACI NE

Projenin savunucuları ise bu teknolojinin kadınları hamileliğin getirdiği risklerden ve fiziksel yükten kurtarabileceğini öne sürüyor.

Proje geliştiricisi Dr. Zhang'ın, yeni teknoloji için yasal bir çerçeve oluşturmak üzere yerel yetkililerle görüşmelere başladığı bildirildi.