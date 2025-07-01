Bilim insanları 1 yıldır devam eden gizemli radyo sinyalinin kaynağını buldu

Geçtiğimiz yıl Avustralya'da tespit edilen ve bilim dünyasını bir yıldan uzun süredir meşgul eden gizemli bir radyo sinyalinin kaynağı sonunda bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda sinyalin, 1964'te fırlatılan ve artık kullanılmayan Relay 2 adlı bir ABD uydusundan geldiği anlaşıldı.

UZAYIN DERİNLİKLERİNDEN GELDİĞİ SANILDI

Gök bilimciler, sinyalin frekans özelliklerinden dolayı ilk başta yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki astronomik bir olaydan kaynaklandığını düşündü.

Ancak daha detaylı incelemeler, kaynağın sadece 4 bin 500 km uzakta olduğunu ve insan yapımı bir nesneden, yani bir uydudan geldiğini ortaya koydu.

PATLAMANIN NEDENİ HALA BİR MUAMMA

Saniyenin milyarda biri kadar süren bu kısa ve parlak patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Ekip, patlamaya uydu üzerinde meydana gelen bir elektrostatik deşarjın veya bir mikro meteoroid çarpmasının neden olmuş olabileceğine inanıyor.