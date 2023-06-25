Bilim insanları 3D baskılı protez göz denemeleri yapıyor Avustralya'daki Herston Biyofabrikasyon Enstitüsü'ndeki bilim insanları, 3D baskılı protez gözlerin, yetenekli göz uzmanları tarafından oluşturulan el yapımı versiyonlarla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için küçük ölçekli bir deneme yürütüyor.

ensonhaber.com

3 boyutlu baskı teknolojisi, her geçen gün gelişerek yeni bilimsel araştırmalarda kullanılıyor ve heyecan verici tıbbi olanakların yolunu açıyor.

Bu tıbbi olanakların başında ise 3 boyutlu baskı tekniği ile biyobaskı kullanılarak, tam fonksiyonel organların üretilmesi hayali geliyor.

Bu hayali gerçekleştirmek için ise araştırmacılar birçok çalışma yapıyor. Son gelen haberler umut verici nitelikte.

3 boyutlu basılmış gözler yolda

Avustralya'daki Herston Biyofabrikasyon Enstitüsü'ndeki bilim insanları, 3D baskılı protez gözlerin, yetenekli göz uzmanları tarafından oluşturulan el yapımı versiyonlarla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için küçük ölçekli bir deneme yürütüyor.

Protez gözler geleneksel olarak elle yapılmıştır, bu da nihai ürünün kalitesinin yalnızca uzman becerisi kadar iyi olduğu anlamına gelir. Bir protez gözü elle şekillendirmek ve boyamak 24 saat veya daha uzun sürebilir.

3 boyutlu tarama teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yardımıyla, bilim insanları artık bir hastanın mevcut gözünün kopyalarını yapabilir ve bunu elle üretmek için gereken süreden çok daha kısa sürede 3 boyutlu olarak yazdırabilir.

Makine yapımı gözün mükemmel bir uyum elde etmesi için yine de yetenekli bir göz uzmanı tarafından ince ayarının yapılması gerekiyor, ancak teknolojinin kesinlikle faydaları var.

Daha hızlı geri dönüşe ek olarak, kayıp veya hasar durumunda 3D baskılı gözler hızla yeniden üretilebilir. Bazı hastalar gönül rahatlığı için bir yedek de isteyebilir. Ayrıca el yapımı varyantlardan çok daha ekonomiktirler.

Protez gözler, travmatik bir yaralanma, kanser nedeniyle bir gözünü kaybetmiş veya belki de bir gözü olmadan doğmuş hastalarda güvenin yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir.