Bilim insanları, bir balina ile 20 dakika boyunca konuştu Bilim insanları, bir balina ile 20 dakikalık bir konuşma yaptıklarını iddia ediyor ve bunun bir gün uzaylılarla konuşmanın önünü açabileceğini söylüyor.

ensonhaber.com

Bilim insanları, Güneydoğu'daki bir kambur balinayla 20 dakikalık sohbetin ardından artık bir balinayla sohbet etmenin mümkün olduğunu iddia ediyor.

Twain isimli 38 yaşındaki balina, SETI Enstitüsü (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) ve UC Davis'ten araştırmacıların önceden kaydettiği "iletişim çağrısına" yanıt verdi.

Ekibe göre bu, insanlarla balinalar arasında kendi dillerinde ilk iletişimi işaret ediyor.

İleriye bakıldığında araştırmacılar, bu konuşmanın gelecekte uzaylılarla etkileşimlerin önünü açabileceğini söylüyor.

SETI'de çalışan bilim insanları, 'istihbarat filtreleri' geliştirme umuduyla balinaların nasıl iletişim kurduğunu inceledi.

Bilim insanları, su altı hoparlörleri aracılığıyla "whup/throp" adı verilen bir tür tebrik çağrısı yayınladı.

(Aşağıdaki şema, Twain'in araştırma gemisine nasıl yaklaştığını ve araştırmacıların sorularına yanıt verirken nasıl daire çizdiğini gösteriyor.)

Balina çağrıya yanıt verdi

Çağrı suda çalındığında, Twain isimli balina, tekneye yaklaştı ve 20 dakika boyunca kendi selamlama çağrısıyla yanıt verdi.

Daha da önemlisi, bilim insanları, Twain'in araştırmacıların uyarılarına yanıt olarak kendi çağrılarının sıklığını değiştirdiğini buldu.

UC Davis'ten Dr. Brenda McCowan'a göre, bu yansıtma davranışı, balinanın kaydedilen çağrıyla bir tür etkileşimli konuşma yaptığını gösteriyor.

Asıl hedef uzaylılar

Araştırmacıların nihai hedefi ise balinalar değil uzaylılar. Bilim insanları, bu yöntemler sayesinde bir gün dünya dışı yaşam formlarıyla konuşmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Araştırmacılar, insan dışı iletişim stratejileri geliştirmek için balinaları kullanmak istiyor.

Özellikle kambur balinalar, son derece yüksek zekaları ve iletişim güçleri nedeniyle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Kambur balinaların devasa beyinleri, işitsel bilgiyi işlemek için geniş bölgelere sahiptir ve sulu ortam, sinyalleri çok uzak mesafelere yayınlamalarına olanak tanır.

Daha önce SETI, Dünya'ya gelen radyo sinyallerini dinleyerek dünya dışı yaşam bulmaya çalışmıştı.

Teori, son derece gelişmiş bir uzaylı uygarlığının diğer gezegenlerle iletişim kurmaya ilgi duyabileceği ve dolayısıyla yüksek enerjili darbeler halinde bilgi yayabileceği yönünde.

Ancak uzaylıların nasıl iletişim kurabileceğini bilmemizin bir yolu olmadığından SETI, uzayın sürekli arka plan gürültüsü içinde zeka sinyallerini tarayacak araçlar geliştirmeye odaklanıyor.