Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinde gizli bir yapının işaretlerini buldu

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Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden jeofizikçiler, Dünya'nın iç çekirdeğinin iki ayrı katmandan oluştuğuna dair yeni kanıtlar buldu.

Sismik dalgaların Dünya'yı kat etme sürelerini inceleyen araştırmacılar, iç çekirdeğin derinliklerinde farklı bir yapıya sahip gizli bir katman olduğunu keşfetti.

DERS KİTAPLARI YENİDEN YAZILABİLİR

Geleneksel olarak, Dünya'nın dört ana katmandan oluştuğu düşünülüyordu: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek. Ancak, yeni bulgular bu anlayışı değiştirebilir.

Dünya'nın iç çekirdeği, 5.000 santigrat dereceyi aşan sıcaklığı ve yoğunluğu ile biliniyor.

Gezegenin toplam hacminin yüzde 1'ini oluşturan bu katman, Dünya'nın manyetik alanının oluşumunda önemli bir rol oynuyor.

BİNLERCE MODEL İNCELENDİ

Araştırmacılar, Uluslararası Sismoloji Merkezi tarafından toplanan sismik dalga verilerini kullanarak iç çekirdeğin binlerce modelini oluşturdu ve analiz etti.

Sismik dalgaların farklı yönlerde farklı hızlarda hareket ettiğini gözlemleyen ekip, bu farklılığın iç çekirdeğin derinliklerindeki gizli bir yapıdan kaynaklandığı sonucuna vardı.

Jeofizikçi Joanne Stephenson, "Demirin yapısında bir değişikliğe işaret edebilecek kanıtlar bulduk. Bu da Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığını gösteriyor." dedi.

Bu keşif, Dünya'nın oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir. Gizli katmanın yapısı ve özellikleri, Dünya'nın geçmişine ışık tutabilir.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Araştırmacılar, bu gizemli yapıyı daha iyi anlamak için daha fazla veriye ve daha detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.